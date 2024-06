Agroalimentare, Bergamini (Lega): “Un’Europa più giusta che non bastoni le nostre imprese”

MeteoWeb

Bologna, 10 giu. (Adnkronos) – ?No all?ambientalismo estremista, sì ad una maggiore attenzione al settore agricolo che si rivela vincente per l?economia e la popolazione italiana?. Sono le parole di Davide Bergamini, membro della XIII Commissione Agricoltura della Camera dei deputati, intervenuto a Modena al convegno ?Rispetto per l’Ambiente, Competitività e Valori Economici” organizzato da Qn e Bper Banca.

?L’Europa in questi anni non ha favorito le nostre imprese, serve più buonsenso ? ha continuato – è ora di sostenere concretamente chi lavora nei campi e anche il mondo bancario può e deve fare la sua parte dopo che la politica ha iniziato a occuparsi concretamente del settore?, ha concluso Bergamini.

