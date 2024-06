Ascolti tv, Rai1 vince prima serata con concerto-evento di Gigi D’Alessio

MeteoWeb

Roma, 14 giu. – (Adnkronos) – Gigi d’Alessio torna su Rai 1 con il suo concerto-evento ‘Gigi Uno Come Te – L’Emozione Continua’ e conquista la prima serata di ieri con 2.527.000 di spettatori e il 17.4% di share. Secondo posto per Canale 5 con l’ultimo appuntamento della terza stagione di ‘Sissi’ che ha conquistato 1.548.000 di spettatori e l’11% di share. Terzo classificato è il programma di Andrea Pucci su Italia 1, ‘101% Pucci’, che è stato visto da 1.425.000 spettatori e il 9.4% di share. Bene anche il programma di Corrado Formigli, ‘Piazzapulita’ che su La7 registra 1.229.000 di spettatori e il 9.6% di share.

Seguono: Rete4 con ‘Dritto e Rovescio’ (1.017.000 spettatori, 8% share); Rai3 con ‘Che ci faccio qui’ (583.000 spettatori, 3.5% share); Rai2 con ‘Adesso vinco io’ (556.000 spettatori, 3% share). Chiudono la classifica degli ascolti Tv8 con ‘No Time to Die’ (498.000 spettatori, 3.6% share) e Nove con ‘Play Off di Lba Milano-Virtus Bologna’ (216.000 spettatori, 1.2% share).

