Ascolti tv, Rai2 vince prime time con Europei atletica

Roma, 11 giu. (Adnkronos) – Vittoria di Rai2 nel prime time di ieri sera, lunedì 10 giugno, con gli Europei di Atletica 2024 che ha totalizzato 2.448.000 telespettatori e uno share del 13,3%, con due picchi di 3 milioni, uno per l’oro di Sara Fantini nel lancio del martello, l’altro per l’argento di Filippo Tortu nei 200, e l’ultima ora di trasmissione tutta oltre il 15% di share. Secondo gradino del podio per ‘Io Canto Family’ su Canale5 che ha ottenuto 2.399.000 telespettatori raggiungendo uno share del 18,55%. Terzo posto per Italia1 con ‘Vanguard ? Agenti Speciali’, visto da 901.000 telespettatori (share del 5,37%).

Fuori dal podio La7 con ‘Propaganda live Speciale Elezioni’ che ha realizzato 894.000 telespettatori pari a uno share del 7,47%. Su Rai1 ‘Speciale Porta a Porta’ è stata vista da 886.000 telespettatori (share del 5,87%) mentre su Rai 3 ‘Far West’ è stato seguito da 862.000 telespettatori (share del 4,47%). Su Retequattro ‘Quarta Repubblica’ ha interessato invece 864.000 telespettatori (share del 6,48%) mentre su Tv8 ‘GialappaShow’ è stata seguita da 377.000 telespettatori (share del 2,5%). Chiude gli ascolti del prime time Nove con ‘Faking it’ che ha conquistato 315.000 telespettatori (share dell’1,8%).

