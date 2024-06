Atletica: Mattarella, ‘ieri ho infranto protocollo ma ne valeva la pena’

MeteoWeb

Roma, 13 giu. (Adnkronos) – “Ieri ho commesso un’infrazione alla prassi di Protocollo che vi è al Quirinale, andando una seconda volta al medesimo evento, ma vi assicuro che ne valeva la pena. Per la straordinaria staffetta della 4 per 100, ma non soltanto per quella: per la 4 per 4, per i 1.500, per il lungo femminile per tutte le altre, alcuni quarti posti e quinti posti sono stati importanti quanto le medaglie”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia al Quirinale per la consegna della Bandiera agli atleti in partenza per le Olimpiadi e le Paralimpiadi.

“A Gianmarco Tamberi vorrei dire -ha aggiunto il Capo dello Stato- che più ci penso alla serata dell’altro ieri più nutro il dubbio che lui abbia voluto, in realtà, volutamente mettere in campo una sorta di thrilling del tipo dei film di Hitchcock, con quei due salti nulli a 2,29 per poi andare con tranquillità a 2,37. In fondo un po’ quello che ha fatto Larissa Iapichino ieri sera, riservando all’ultimo salto, all’ultimo tentativo la medaglia ad’argento”.

