Autonomia: Anpi, raccolta firme per referendum abrogativo

Roma, 25 giu. – (Adnkronos) – L’Associazione nazionale dei partigiani italiani avvierà la raccolta delle firme necessarie per chiedere il referendum abrogativo della legge sull’autonomia differenziata. Lo ha annunciato il presidente dell’Anpi, Gianfranco Pagliarulo, nel corso della conferenza stampa di presentazione della festa nazionale che si terrà dal 27 al 30 giugno a Bologna.

“Stiamo lavorando per la raccolta delle 500mila firme che servono per potere indire il referendum abrogativo della legge Calderoli sull’autonomia differenziata. Questo è un compito in cui siamo impegnati”, ha spiegato Pagliarulo, ricordando che la raccolta “comincerà il giorno dopo la pubblicazione della legge sulla Gazzetta ufficiale. Da allora ci sono 3 mesi” e per questo “ci stiamo organizzando con le altre forze democratiche”.

Il presidente dell’Anpi si è detto poi “confortato dai dati di un sondaggio di qualche giorno fa, che dicono che su 100 italiani 45 sono contrari all’autonomia differenziata”.

