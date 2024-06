Autonomia: Boccia, ‘esporre Tricolore non è provocazione’

MeteoWeb

Roma, 15 giu. (Adnkronos) – “Le affermazioni di Giorgia Meloni sono inaccettabili. Esporre il tricolore non è una provocazione ma la reazione simbolica all?oltraggio che questa destra sta portando alla nostra Costituzione e alla coesione del Paese”. Lo afferma il capogruppo del Pd al Senato, Francesco Boccia.

“Le loro forzature sui tempi, prima in campagna elettorale e poi dopo il voto -aggiunge- stanno lì a dimostrare che non c?è alcuna intenzione di confrontarsi nel merito ma solo la volontà di realizzare uno scambio tra le forze di maggioranza per poter rivendicare un successo che non c?è nei risultati dell?azione di governo. Invece di governare e di dare risposte a cittadini, famiglie e imprese cercano la risposta dando poteri ad una sola persona e aumentando le diseguaglianze tra chi già ha e chi avrà sempre meno. Noi non arretriamo di un millimetro e in piazza martedì porteremo chi dice no a restringere gli spazi di democrazia nel nostro Paese?.

