Roma, 13 giu (Adnkronos) – “Ieri è accaduto un fatto grave, c’è stato un oltraggio alla bandiera italiana. Noi non siamo disponibili a continuare fino a quando ci saranno in aula i responsabili di questa aggressione, chiediamo si svolga prima un Ufficio presidenza”. Lo ha detto Angelo Bonelli, in aula alla Camera, sulla rissa in occasione del voto sull’autonomia.

