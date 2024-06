Autonomia: Donno conferma, ‘aggressione squadrista, una violenza inaudita’

MeteoWeb

Roma, 13 giu (Adnkronos) – “Il mio era un gesto tranquillo, simbolico, pacifico, ci sono le immagini. Poi è accaduto il finimondo. Non è stata una rissa, che prevede più persone che si picchiano, c’è stata una aggressione squadrista da più deputati di destra che hanno provato in tutti i modi a raggiungermi, lo hanno fatto con calci e pugni”. Lo ha spiegato il deputato del Pd Leonardo Donno, del M5s, a Agorà confermando la ricostruzione della rissa di ieri alla Camera.

“Devo ringraziare gli assistenti parlamentari, non oso immaginare se non ci fossero stati, mi hanno protetto da questo violenza inaudita”, ha aggiunto l’esponente M5s.

