Roma, 12 giu. (Adnkronos) – “Ad una settima dalla commemorazione di Matteotti in Parlamento, i deputati della destra prima inneggiano alla Decima Mas in aula e poi passano direttamente ai pugni contro i rappresentanti dell?opposizione! Una vergogna che ci riporta a tempi che questo paese non merita di rivivere!”. Così il deputato e responsabile Sud della segreteria nazionale Pd Marco Sarracino.

