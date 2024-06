Autonomia: Stumpo, ‘scelta politica, messo su stesso piano di chi ha commesso violenze’

MeteoWeb

Roma, 13 giu. (Adnkronos) – “Penso che sia stata fatta una scelta politica con il tentativo di mettere sullo stesso piano atti di violenza, come quelli compiuti da parlamentari di Lega e Fdi che hanno aggredito il collega dei 5 Stelle Donno, con quelli di chi, come il sottoscritto, non ha compiuto alcun atto di violenza né tantomeno contro una persona”. Così Nico Stumpo del Pd all’Adnkronos dopo la sospensione di 7 giorni dai lavori parlamentari deliberata dall’Ufficio di presidenza della Camera.

“Con la scelta fatta dalla maggioranza, accompagnata anche da pezzi di opposizione” di sanzionare “una risposta politica a un atto di squadrismo politico”, si è compiuto “un altro atto di squadrismo mettendo tutti sullo stesso piano”.

“Abbiamo visto parlamentari inneggiare al fascismo e alla Decima Mas e compiere aggressione fisiche. La nostra reazione è stata quella di chi ha giurato sulla Costituzione antifascista. Quella stessa che loro continuano a calpestare ogni giorno con i loro atti”.

