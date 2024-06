Bojan: “De Rossi persona fantastica, con lui Roma nelle migliori mani”

MeteoWeb

Solomeo, 5 giu. – (Adnkronos) – ?De Rossi? Con Daniele ogni tanto ci sentiamo. E? stato uno dei quei giocatori con cui è stato un piacere giocare alla Roma. Quando entravi in quello spogliatoio c?era Francesco Totti e Daniele De Rossi, due che hanno tanto prestigio. Daniele e Francesco sono due giocatori e due uomini fantastici. Due persone che hanno accolto me e i nuovi giocatori in quel periodo, molto bene. Daniele è una persona fantastica e sono molto felice per lui?. Lo ha detto l?ex attaccante della Roma e attuale responsabile della Masia del Barcellona, Bojan Krkic all?Adnkronos, parlando dell?attuale tecnico della Roma, Daniele De Rossi suo ex compagno in giallorosso a Solomeo per il lancio dei primi 100 calciatori candidati al premio European Golden Boy 2024.

?Come allenatore da quando è arrivato alla guida della Roma, la squadra è andata meglio, ha fatto una bella evoluzione, lui ama il calcio e sicuramente la Roma ora è nelle migliori mani. Daniele ora chiederà qualche giocatore in prestito al Barca? Per lui e la Roma qualcosa si farà??, ha concluso con il sorriso l?ex attaccante.

