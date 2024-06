Bruno (Banco Alimentare), ?partnership fondamentali per aiutare persone in difficoltà?

MeteoWeb

Roma, 10 giu. (Adnkronos) – Le persone in difficoltà in Italia ?sono certamente aumentate: secondo l?Istat, negli ultimi 10 anni si è passati dal 6,9 al 9,8 %, con una crescita delle famiglie di tre persone e con un lavoratore dipendente come persona di riferimento. Purtroppo, ancora peggiore è la situazione dei minori: rappresentano il 14% del totale e sono oltre 1.300.000?. Così all?Adnkronos Giovanni Bruno, presidente di Fondazione Banco Alimentare, in occasione della presentazione dei risultati della quarta edizione di ?Sempre aperti a donare?, iniziativa benefica di McDonald?s, Fondazione per l?Infanzia Ronald McDonald, Banco Alimentare e Comunità di Sant?Egidio.

In questo quadro, la collaborazione con altre realtà e i privati come McDonald?s ?è fondamentale: solo la collaborazione e la costruzione di partnership durature può portare un aiuto significativo a chi vive situazioni di difficoltà. Ricordiamo che con Banco Alimentare sono convenzionati oltre 7.600 enti caritativi che aiutano quasi 1.800.000 persone. Da solo, nessuno potrebbe fare alcunché?.

