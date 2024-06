C.sinistra: Schlein, ‘metodo amministrative anche a livello nazionale’

MeteoWeb

Roma, 25 giu. (Adnkronos) – “Siamo felici di un risultato che testimonia che il metodo funziona. Quando costruisci programmi condivisi e candidature credibili le persone rispondono. Questo si può fare anche a livello nazionale ragionando sui temi. Non cancellando le differenze che ci sono, ma mettendole a valore e puntando sulle cose su cui siamo d’accordo”. Così la segretaria Pd Elly Schlein ai cronisti alla Camera. “Non credo nelle cose costruite a tavolino o in provetta, nelle formule calate dall’alto. Ma su sanità, scuola pubblica, salario minimo c’è tanto in comune. Siamo più forti quando siamo insieme”.

