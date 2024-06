Calcio: Serie C, definita composizione dei 3 gironi, Juve in girone C

MeteoWeb

Roma, 28 giu. (Adnkronos) – Il Consiglio Direttivo di Lega nella riunione tenutasi in data 28.06.2024, ha deliberato la composizione dei tre gironi del Campionato Serie C Now per la stagione sportiva 2024/2025, dove giocheranno anche tre seconde squadre, quelle di Juve, Milan e Atalanta. La Juventus Next Gen è stata inserita nel girone C, la neo entrata Milan Futuro nel girone B, mentre l’Atalanta U23 nel girone A. Il campionato prenderà il via il 25 agosto.

Girone A: Albinoleffe, Alcione Milano, Arzignano, Atalanta U23, Caldiero Terme, Feralpisalò, Giana Erminio, Vicenza, Lecco, Lumezzane, Novara, Padova, Pergolettese, Pro Patria, Pro Vercelli, Renate, Trento, Triestina, Union Clodiense, Virtus Verona.

Girone B: Arezzo, Ascoli, Campobasso, Carpi, Gubbio, Legnago Salus, Lucchese, Milan Futuro, Perugia, Pescara, Pianese, Pineto, Pontedera, Rimini, Sestri Levante, Spal, Ternana, Torres, Virtus Entella, Vis Pesaro.

Girone C: Messina, Audace Cerignola, Avellino, Az Picerno, Benevento, Casertana, Catania, Cavese, Crotone, Foggia, Giugliano, Juventus Next Gen, Latina, Monopoli, Potenza, Sorrento, Taranto, Team Altamura, Trapani, Turris.

