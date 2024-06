Calcio: vendita Milan, procura chiede archiviazione per Yonghong Li

MeteoWeb

Milano, 11 giu. (Adnkronos) – La procura di Milano ha chiesto l’archiviazione di Yonghong Li, ex proprietario del Milan, indagato nell’estate del 2018 per falso in bilancio nella lunga inchiesta che verte sull’operazione con la quale l’uomo d’affari cinese nel 2017 rilevò la società rossonera dalla Fininvest per 740 milioni di euro. L’imprenditore avrebbe dato false rassicurazioni in merito alla sua società che acquistò il club calcistico e che in realtà in Cina era fallita, ma dagli accertamenti non sono emersi elementi sufficienti per ritenere sussistente l’accusa di falso in bilancio. La parola passa ora al gip.

