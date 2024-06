Camera: M5S a Fontana, ‘rimuovere Mollicone da presidenza Commissione Cultura’

MeteoWeb

Roma, 18 giu. (Adnkronos) – “Abbiamo appena inviato una lettera ufficiale al presidente della Camera Lorenzo Fontana per chiedere di attivarsi con ogni iniziativa utile a rimuovere Federico Mollicone dal suo incarico attuale di presidente della commissione cultura”. Così in una nota i deputati M5s in commissione Cultura alla Camera Antonio Caso, Anna Laura Orrico e Gaetano Amato. “Mollicone -proseguono i deputati M5S- è stato uno dei protagonisti dell?aggressione squadrista ai danni di Leonardo Donno, tanto che gli è stata irrogata dall?Ufficio di Presidenza la sanzione della censura con interdizione a partecipare ai lavori parlamentari per un periodo di sette giorni”.

“Al netto della questione sanzionatoria -sottolineano Caso, Orrico e Amato- rileva l?inquietudine e lo sgomento delle immagini di tale aggressione, di carattere punitivo, commessa dal deputato Mollicone con altri deputati, nel medesimo istante, con modalità ‘squadriste’ che evocano periodi nefasti della storia del nostro Paese. Mollicone non è più in possesso dei requisiti minimi, anche regolamentari, per mantenere il suo ruolo di Presidente di Commissione. La sua condotta risulta del tutto incompatibile, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, ad un incarico di tale rilevanza e delicatezza, anche con riguardo al sereno rapporto con le opposizioni, nonché con riferimento alla sua rappresentanza della Commissione, anche in sedi internazionali”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.