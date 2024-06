MeteoWeb

È stato autorizzato ed è in corso l’operazione di carico del carburante sia sul booster Super Heavy che sullo stadio superiore Ship.

In caso di successo, quello di oggi sarà il 60° lancio orbitale del 2024 per SpaceX: è sulla buona strada per raggiungere le 3 cifre per la prima volta nei suoi 22 anni di storia.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.