Roma, 10 giu. (Adnkronos) – “Penso che le divisioni non pagano, noi continueremo ad essere testardamente unitari e a lavorare per costruire un’alternativa sui temi. Non mettiamo veti ma non intendiamo più subirne. Quel tempo è finito”. Così Elly Schlein a Il cavallo e la torre su Rai3.

