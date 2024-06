Chi è Julian Assange e quali sono i dettagli del suo patteggiamento

MeteoWeb

(Adnkronos) – Il cofondatore di Wikileaks Julian Assange è stato rilasciato dal carcere di Belmarsh a Londra, dove era detenuto da cinque anni, per tornare in Australia e dichiararsi colpevole di un singolo reato statunitense, in quello che potrebbe segnare la fine di una saga lunga anni, che lo ha visto acclamato come un paladino della libertà di stampa e una minaccia per la sicurezza nazionale.

Per i suoi sostenitori, Julian Assange è un valoroso sostenitore della verità. Per i suoi critici, è un uomo in cerca di pubblicità che ha messo in pericolo vite umane rendendo di dominio pubblico una massa di informazioni sensibili. Sta di fatto che chi ha lavorato con lui lo descrive come ”intenso, motivato e molto intelligente, con un’eccezionale capacità di decifrare codici informatici”, sottolinea la Bbc.

Nato nel 1971 a Townsville, nello stato australiano del Queensland, e diventato padre a soli 18 anni, Assange ha iniziato a interessarsi ai computer in giovane età mettendo a frutto le sue potenzialità in matematica. All’inizio degli anni ’90 era considerato uno degli hacker australiani più esperti, come ricorda il Guardian, e nel 1995 Assange fu accusato, insieme ad un amico, di decine di attività di hacking, sottolinea la Bbc. E’ stato multato per diverse migliaia di dollari australiani ed è riuscito a sfuggire alla prigione solo a condizione che non avesse commesso nuovamente un reato. Decise allora di entrare nel mondo accademico, collaborando alla stesura di un libro che fu un bestseller sul lato emergente e sovversivo di Internet, prima di studiare fisica e matematica.

Nel 2006 ha fondato WikiLeaks , un’organizzazione che pubblicava materiale trapelato. ”Per mantenere le nostre fonti al sicuro, abbiamo dovuto impegnare risorse, crittografare tutto e spostare le telecomunicazioni e le persone in tutto il mondo per attivare leggi protettive in diverse giurisdizioni nazionali”, aveva spiegato alla Bbc. Fu solo nel 2010 che Assange raggiunse la ribalta mondiale dopo aver pubblicato una serie di fughe di notizie grazie all’aiuto di Chelsea Manning, un ex soldato transgender dell’esercito americano che riportano le relazioni diplomatiche tra Washington e i suoi alleati e le violenze commesse dall?esercito americano in Iraq e Afghanistan.

Tra i file c’era un video di un attacco con un elicottero Apache del 2007 da parte delle forze americane a Baghdad che uccise 11 persone, tra cui due giornalisti della Reuters. Il governo degli Stati Uniti avviò un’indagine penale e alla fine Manning è stata condannata e incarcerata, anche se in seguito la sua pena è stata commutata.

Nel novembre 2010, WikiLeaks ha pubblicato oltre 250.000 dispacci top secret del Dipartimento di Stato americano, rivelando storie di corruzione, scandali diplomatici e affari di spionaggio internazionali. Alla fine dello stesso anno è stato spiccato un mandato di arresto internazionale per Assange e in precedenza istituti finanziari statunitensi iniziarono a bloccare le donazioni.

Nel 2016, Assange ha fatto nuovamente notizia dopo che WikiLeaks ha pubblicato e-mail da parte di operatori del partito democratico in vista delle elezioni presidenziali americane. I pubblici ministeri statunitensi hanno affermato che le e-mail sono state rubate dall?intelligence russa e facevano parte di un?operazione per interferire nelle elezioni per conto di Donald Trump.

Assange è stato acclamato da molti in tutto il mondo come un eroe che ha portato alla luce le malefatte militari statunitensi in Iraq e Afghanistan, ma la sua reputazione è stata offuscata anche dalle accuse di stupro di violenza sessuale da parte della Svezia. In particolare, le autorità svedesi hanno iniziato a perseguitarlo con l’accusa di aver violentato una donna e molestato sessualmente un’altra nell’agosto 2010 mentre era in visita a Stoccolma per tenere una conferenza. Accuse che lui nega.

Un mandato d’arresto per Assange è stato emesso nel 2010 per due distinte accuse di violenza sessuale in Svezia. Dopo che un tribunale del Regno Unito ha stabilito che poteva essere estradato in Svezia, Assange si è rifugiato nell’ambasciata ecuadoriana dove gli è stato concesso asilo politico. All’epoca era stato riferito che temeva che, se fosse stato estradato in Svezia, avrebbe potuto essere estradato negli Stati Uniti.

Rimase lì per quasi sette anni, durante i quali i suoi rapporti con il governo ecuadoriano divennero sempre più ostili. Il ministro degli Esteri del paese nel 2019 ha accusato Assange di comportamenti scortesi, che andavano dall’andare su uno skateboard e giocare a calcio all’interno dell’ambasciata fino a maltrattare e minacciare il personale della sede diplomatica.

Nel 2017, le autorità svedesi hanno ritirato le accuse contro Assange, ma il suo mandato di arresto nel Regno Unito per aver saltato la cauzione era ancora valido. Nel 2019 l?Ecuador ha ritirato il suo asilo e ha permesso alla polizia britannica di entrare nell?ambasciata per arrestarlo.

Assange è quindi stato arrestato per conto degli Stati Uniti che ne avevano richiesto l’estradizione. Gli Stati Uniti volevano che affrontasse 18 accuse e se ritenuto colpevole avrebbe rischiato una pena fino a 175 anni di carcere.

Negli ultimi cinque anni, Assange è stato rinchiuso in un carcere di massima sicurezza nel sud di Londra, dove gli è stata negata la libertà su cauzione perché ritenuto a rischio di fuga. Secondo la sua famiglia e i suoi sostenitori durante tutto questo tempo la sua salute fisica e mentale è andata peggiorando.

Nel 2021, un tribunale del Regno Unito ha affermato che Assange poteva essere estradato negli Stati Uniti, ma all?inizio di quest?anno ha ottenuto il diritto di ricorrere in appello contro tale verdetto.

A febbraio, il parlamento australiano ha approvato una mozione che chiedeva ai governi degli Stati Uniti e del Regno Unito di consentire ad Assange di tornare nel suo paese natale. Poi, ad aprile, il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha detto che stava prendendo in considerazione una richiesta da parte dell?Australia di far cadere il procedimento giudiziario contro Assange.

Anche se non è chiaro il motivo per cui sia stato rilasciato ora, la famiglia di Assange ? inclusa sua madre ? ha detto oggi che la fine del suo ?calvario? è dovuta alla ?diplomazia silenziosa?, mentre suo padre ha ringraziato il primo ministro australiano, Anthony Albanese.

È previsto che Assange compaia davanti a un tribunale federale nelle Isole Marianne Settentrionali, dove dovrebbe dichiararsi colpevole di un’accusa ai sensi dell’Espionage Act di cospirazione per aver ottenuto e diffuso illegalmente informazioni riservate sulla difesa nazionale. Si prevede che la richiesta di estradizione verrà ritirata e Assange non dovrà affrontare altre accuse.

L’udienza si svolgerà nelle Isole Marianne Settentrionali a causa dell’opposizione di Assange a viaggiare negli Stati Uniti continentali e della vicinanza della corte all’Australia.

I pubblici ministeri hanno concordato una condanna a cinque anni, ma hanno detto che il tempo già scontato in una prigione britannica verrà conteggiato ai fini di questa condanna. Ciò significa che probabilmente sarà libero dopo la sentenza.

La dichiarazione di colpevolezza deve ancora essere approvata da un giudice, ma se così fosse, si prevede che ritornerà in Australia dopo la sentenza. John Shipton, il padre di Assange, ha detto oggi ai media australiani che sembra che “Julian potrà godersi una vita normale con la sua famiglia e sua moglie Stella”.

