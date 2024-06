Cinecittà: Pd, ‘preoccupazione per futuro, no amichettismi per nuova governance’

MeteoWeb

Roma, 25 giu. (Adnkronos) – ?Le dimissioni dell?amministratore delegato di Cinecittà, Nicola Maccanico, creano molta preoccupazione sul futuro degli stabilimenti cinematografici di Cinecittà. I risultati della gestione Maccanico sono stati molto positivi e hanno segnato un rilancio e riposizionamento degli studios nel mercato dell?audiovisivo”. Così in una nota la capogruppo democratica nella commissione Cultura della Camera, Irene Manzi.

“Anche grazie all?approccio industriale e di mercato che è stato portato avanti in questi anni, molte produzioni internazionali sono tornate a girare in Italia. Non conosciamo le ragioni che hanno portato Maccanico a questa decisione, siamo in ogni caso preoccupati e seguiremo con attenzione l?evoluzione e le prossime modalità e le scelte del governo per la nomina della nuova governance di una delle aziende culturali più importanti del nostro paese. La competenza deve guidare ogni scelta: Sangiuliano metta da parte gli amichettismi e le scelte di partito che hanno segnato il suo operato sinora?.

