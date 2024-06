Como: fa richiesta di carta di identità valida per l?espatrio ma è ricercato, arrestato

MeteoWeb

Milano, 6 giu. (Adnkronos) – Ha presentato domanda per ottenere la carta di identità valida per l’espatrio, ma era ricercato dalla polizia. Per questo un uomo di 49 anni è stato arrestato. E’ accaduto a Como.

L’uomo, con precedenti penali e di polizia per reati contro il patrimonio e la legge sugli stupefacenti, era destinatario di un ordine di carcerazione emesso nel mese di aprile dalla procura di Cuneo per reati inerenti lo spaccio di droga. L?arresto è scaturito dagli accertamenti che il Comune di Como ha richiesto alla questura in seguito alla richiesta presentata dal 49enne, già in possesso di una carta d?identità, non valida per l?espatrio, rilasciata nel gennaio di quest?anno.

Gli agenti della divisione di polizia amministrativa e sociale che hanno acquisito la richiesta, hanno accertato che a carico dell’uomo pendeva un ordine di carcerazione, dovendo scontare una pena residua di 32 giorni di reclusione. Sono quindi scattate le ricerche che hanno permesso ai poliziotti di rintracciarlo nel quartiere comasco di Sagnino, mentre svolgeva attività sociale per una comunità. Per lui si sono aperte le porte del carcere di Como.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.