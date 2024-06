Comunali: Cecchetti (Lega), ‘in Lombardia tornata positiva per centrodestra’

MeteoWeb

Roma, 24 giu. (Adnkronos) – “Questa tornata elettorale, dopo i ballottaggi, è complessivamente positiva per il centrodestra che su 37 comuni sopra i 15mila abitanti andati al voto ne ha vinti 24. Di questi 24 quelli con un sindaco leghista sono 15. Sono numeri che certificano un centrodestra in salute in Lombardia: gli elettori lombardi, anche a livello locale, stanno premiando il buon lavoro del centrodestra alla guida del governo nazionale e di quello regionale lombardo.? Lo dichiara Fabrizio Cecchetti, coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier.

