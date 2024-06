Comunali: Durigon (Lega), ‘successo Poli Bortone dimostra che centrodestra unito vince’

MeteoWeb

Roma, 24 giu. (Adnkronos) – “Il successo di Adriana Poli Bortone a Lecce dimostra che il centrodestra, capace di esprimere figure di livello e in grado di unire, vince ed è pronto a governare il territorio, aprendo una nuova stagione per la città. I nostri migliori auguri di buon lavoro al neo sindaco Poli Bortone e anche al nuovo primo cittadino di Caltanissetta Walter Calogero Tesauro che, siamo certi, sono le persone giuste per far prosperare i propri territori, verso un futuro migliore, al servizio dei cittadini. La Lega c’è ed è pronta a fare la sua parte?. Lo dichiara il senatore della Lega Claudio Durigon, coordinatore degli Enti Locali per il partito nel Mezzogiorno.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.