Roma, 24 giu. (Adnkronos) – “Una vittoria storica per il Pd e per il campo progressista”. Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, commenta i risultati ballottaggi. “Abbiamo vinto in tutti e 6 i capoluoghi di regione, strappandone tre alla destra e con tre nuove sindache”.

