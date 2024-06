Dl coesione: Paita (Iv), ‘fiducia è segnale di debolezza’

MeteoWeb

Roma, 25 giu. (Adnkronos) – “Leggo questa fiducia sul dl coesione come un segnale di debolezza, di stanchezza all’interno della maggioranza. Cosa succederà quando si dovranno affrontare provvedimenti ben più complessi da un punto di vista finanziario? Non mi pare un caso, ci sono difficoltà nella maggioranza che non saranno risolte in questo modo”. Lo dice la senatrice Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia Viva, intervenendo in aula sul decreto Coesione.

“Sono rimasta colpita dalla richiesta di fiducia, perché in commissione Bilancio si è svolta una discussione serena, in un clima di collaborazione, e abbiamo lavorato – ricorda Paita – con spirito costruttivo, anche rispettando correzioni apportate a una serie di errori commessi nella costruzione del testo. L’opposizione non ha fatto barricate e ha presentato emendamenti ragionevoli. Peccato che non interessi la condivisione, ma questa strada scelta dal governo lo porterà poco lontano”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.