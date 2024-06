MeteoWeb

Roma, 3 giu. (Adnkronos) – “Un messaggio per Giorgia. Ti abbiamo dato una Ferrari: se non la sai guidare, scendi”. Così Giuseppe Conte in un video su Tik Tok. “Ritorna alla stazione di servizio in cui facevi quei cinemini, quelle buffonate sulle accise, ti ricordi? Lasciacela guidare a noi che abbiamo dimostrato di essere capaci e di voler bene al popolo, abbiamo portato 209 miliardi. Patriota della domenica”.

