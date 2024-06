Europee: Conte, ‘candidature civetta inganno, M5S non vende anima per qualche voto’

MeteoWeb

Roma, 3 giu. (Adnkronos) – Le candidature dei leader politici alle elezioni europee “è un inganno agli elettori, sono candidature civetta, ma noi non vendiamo l’anima per qualche voto in più, ed è per questo che ho presentato una proposta di legge a mio nome” per eliminarle. “Solo da noi abbiamo questo malcostume, dove addirittura un presidente del Consiglio in carica fa finta di candidarsi all’Europarlamento”. Così il leader del M5S Giuseppe Conte ospite di Mattino5.

