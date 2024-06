Europee: Conte, ‘Salvini contro Macron? Finge di battersi per pace’**

MeteoWeb

Roma, 7 giu. (Adnkronos) – “In Europa si accelera sull’escalation militare. Macron annuncia l’invio di caccia e addestratori e parla di una ‘brigata francese’ – 4500 soldati ucraini equipaggiati dalla Francia. Salvini, che ha sostenuto tutti gli invii di armi in Italia e in Europa, fa finta di battersi per la pace a poche ore dal voto e litiga con Tajani. Meloni e gli altri in silenzio”. Così Giuseppe Conte su Fb.

“Basta con le prese in giro. Domani e domenica diffidate di chi parla di pace ma vota per la guerra. Solo il M5S è una garanzia di impegno e scelte coerenti per fermare questa follia. Il popolo della pace deve farsi sentire”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.