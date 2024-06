Europee: da Conte appello al voto, ‘siamo a bivio storico’

MeteoWeb

Roma, 6 giu. (Adnkronos) – “Vi invito a considerare che siamo di fronte ad un bivio storico. Non potete rimanere a casa, si decidono le nostre sorti. Siamo sull’orlo della terza guerra mondiale e i nostri europarlamentari saranno costruttori di pace. Diranno no all’austerità, combatteranno i tagli che ci aspettano col patto di stabilità che si abbatteranno su sanità, istruzione e politiche del lavoro. Diremo no alla corruzione che ha raggiunto il cuore dei vertici europei, come abbiamo visto col Qatar gate. E ancora, pari diritti per tutti, donne, giovani e persone con disabilità”. Questo l’appello contro l’astensionismo del leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte a Otto e mezzo su La7.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.