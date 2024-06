Europee: Fi Puglia, ‘straordinario risultato nazionale, al fianco di D?Attis per rilancio”

MeteoWeb

Roma, 10 giu. (Adnkronos) – “Una grande gioia, un grande orgoglio: il nostro segretario Antonio Tajani aveva indicato un obiettivo e l?abbiamo raggiunto. Il dato nazionale di Forza Italia alle europee dimostra l?importanza di una forza moderata e rassicurante all?interno della compagine del centrodestra, in cui ci confermiamo centrali. Un successo che porta la firma di Tajani, che con lungimiranza ha saputo seguire l?idea che Silvio Berlusconi ha seminato nella visione del nostro partito. In Puglia abbiamo portato il nostro segretario Tajani con orgoglio e passione e i risultati lo dimostrano. E abbiamo una certezza: siamo un partito solido e coeso e abbiamo un commissario regionale, Mauro D?Attis, che come sempre sarà in grado di rilanciare ulteriormente l?azione di Forza Italia nel nostro territorio e noi saremo al suo fianco”. Così in una nota i parlamentari pugliesi di Forza Italia Dario Damiani, Rita Dalla Chiesa, Vito De Palma, Andrea Caroppo e Giandiego Gatta.

