Europee: Graziano, ‘ottimo risultato Pd al Sud, Governo ne prenda atto’

Roma, 10 giu. (Adnkronos) – ?Con queste elezioni il Governo Meloni non può non prendere atto del fatto che soprattutto nelle regioni del Mezzogiorno ha ottenuto ottimi risultati. Dobbiamo ripartire da qui e subito. Il Governo Meloni faccia un passo indietro sull?autonomia differenziata che discuteremo domani in Aula. Lo chiedono i cittadini?. Così il deputato del Pd, Stefano Graziano. ?Un particolare ringraziamento va alla guida della segretaria Elly Schlein e a tutti i candidati che hanno fatto un lavoro enorme sui territori?.

