Europee: Nardella, ‘giovedì mi tingo capelli di viola e blu’

Roma, 10 giu. (Adnkronos) – ?Avevo detto che se fossi stato eletto al Parlamento europeo mi sarei tinto i capelli viola, con un po? di blu, colore dell?Europa, per un giorno? Lo confermo: giovedì verrò da voi a Un Giorno da Pecora e lo faremo in diretta. Povero me??. Lo assicura a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il sindaco uscente di Firenze e neo europarlamentare Dario Nardella, che a Giorgio Lauro e Geppi Cucciari oggi ha confermato l?impegno preso qualche giorno fa ai microfoni della trasmissione.

