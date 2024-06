Europee: Salis, ‘antifascismo valore politico, la sinistra si schieri con gli ultimi’

MeteoWeb

Roma, 13 giu (Adnkronos) – “Ora sono molto proiettata verso il futuro e impaziente di essere finalmente liberata per iniziare una nuova fase della mia vita”. Lo dice Ilaria Salis in un’intervista a ‘La Stampa’. Domenica notte “mi sono commossa ed emozionata. Molto. L’aspetto più importante che questa vicenda ha dimostrato è che adesso sappiamo che la solidarietà è una forza collettiva e coraggiosa che può davvero cambiare il mondo”, spiega la neo eurodeputata di Avs.

C’è chi l’ha votata per solidarietà e chi per dare un segnale dal forte valore politico. Lei che idea s’è fatta? “Che l’antifascismo è sicuramente il valore politico più forte e rilevante che emerge da questa vicenda, almeno per me. Essere antifascisti vuol dire lottare contro tutte le oppressioni e assumersi la responsabilità storica della lotta per la libertà nell’uguaglianza dei diritti”, dice Salis.

“Credo che la sinistra istituzionale in generale dovrebbe cercare di essere più vicina alle condizioni materiali e ai problemi concreti delle persone. E dovrebbe e avere il coraggio di schierarsi sempre dalla parte degli ultimi”, spiega l’esponente Avs.

