Europee: Schlein, ?Giorgia Meloni stiamo arrivando?

Roma, 10 giu. (Adnkronos) – “Il messaggio è chiaro, Giorgia Meloni stiamo arrivando”. Così la segretaria Pd Elly Schlein in conferenza stampa al Nazareno. “E’ una bella giornata per il Pd. Noi siamo l’unico partito insieme a Avs, a cui faccio i complimenti, che cresce rispetto alle politiche”.

E “il Pd è il partito che è cresciuto di più dalle politiche, 10 punti dai sondaggi dall’inizio dello scorso anno, 2 in più dalle europee del 2019, 7 punti in più al sud rispetto alle europee. La distanza da Fdi si è assottigliata; da 2 milioni a un milione di voti”.

