Europee: Schlein, ‘Meloni vuole decidere cosa devo dire, ma non sono juke box’

Roma, 7 giu. (Adnkronos) – “A me dispiace che ci sia qualcuno che si senta in diretto di insultare Meloni, però mi spiace che lei stia insultando l’intelligenza degli italiani se dici che vuoi abbattere liste attesa senza metterci un euro. Io credo che a Meloni non piacciono le mie domande, ogni giorno mi fa delle domande per decidere lei cosa deve dire la leader dell’opposizione ma io non sono un juke box”. Così Elly Schlein a L’Ultima Parola su La7.

