Roma, 6 giu (Adnkronos) – “Abbiamo ripreso un partito che davano per morto, siamo vivi e più combattivi che mai, con una identità finalmente chiara. Finalmente siamo in mezzo alle strade, tra la gente a batterci per la giustizia sociale, il lavoro dignitoso, il clima, i diritti. Questo pagherà”. Lo ha detto Elly Schlein a Repubblica Tv.

