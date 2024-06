Europee: Tajani, ‘non è stato facile, ora obiettivo è 20% alle politiche’

MeteoWeb

Roma, 10 giu. (Adnkronos) – “Abbiamo costruito in questi mesi un risultato straordinario, arrivare alle cifre che abbiamo raggiunto, non è stato affatto facile. Ma noi eravamo convinti che il risultato era alla nostra portata, il risultato che ci vuole protagonisti nello spazio che va da Meloni a Schlein”. Così Antonio Tajani, in conferenza stampa a Roma. “L’obiettivo -ricorda- è il 20% alle politiche”. “”Noi dobbiamo creare una grande dimora rassicurante per gli italiani, abbiamo messo le fondamenta, il centro di gravità permanente della politica italiana”.

