Fancel (Generali Italia): “Welfare aziendale sempre più cruciale per Paese”

MeteoWeb

Roma, 13 giu. (Adnkronos/Labitalia) – “Il welfare aziendale si è evoluto, è cresciuto ed è sempre più cruciale per tutto il sistema Paese. L?edizione 2024 del Rapporto Welfare Index Pmi evidenzia come una parte sempre più rilevante delle pmi abbia un elevato livello di welfare aziendale, che utilizza in chiave strategica e che estende alle famiglie dei dipendenti, fino all?intera comunità in cui opera. Il tessuto imprenditoriale italiano composto dalle piccole e medie aziende assume, dunque, un ruolo sociale importante, diventando punto di riferimento sul territorio. Come Generali, siamo certi che attraverso una partnership tra il settore pubblico e il privato che coinvolga le Istituzioni, gli enti territoriali, le famiglie, le imprese e il terzo settore si possa contribuire in maniera importante a rinnovare il welfare del Paese e a guardare con fiducia al futuro?. Lo ha detto Giancarlo Fancel, Country Manager & Ceo Generali Italia, intervenendo alla presentazione a Roma del ‘Rapporto Welfare Index Pmi 2024’ di Generali Italia sullo stato del welfare nelle piccole e medie imprese italiane, giunto alla ottava edizione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.