Fanpage: domani question time Pd con Schlein su finanziamento giovani Fdi**

Roma, 18 giu. (Adnkronos) – ?Dalla video inchiesta di Fanpage emerge chiaramente il tentativo di mostrare la doppia identità di Gioventù nazionale: quella ufficiale, ?vanto della leader Meloni?, di giovani leve impegnate in politica che si mostrano moderate davanti ai giornalisti e la ?dimensione comunitaria? dove questi stessi giovani inneggiano al fascismo, fanno il saluto romano, urlano ?duce? e ?sieg heil?, rimpiangono l?operato dei terroristi neri Nar, cantano ?boia chi molla? identificandosi come ?camicie nere? e ?camerati?”. Questo è parte del testo del question time a Piantedosi con cui la segretaria del Pd, Elly Schlein, la capogruppo democratica alla Camera, Chiara Braga e tutto il gruppo del Pd si rivolgono al ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi.

“Dalle immagini emerge anche l?intenzione di alcuni esponenti di Gioventù nazionale di voler finanziare l?organizzazione utilizzando come escamotage l?attivazione, con altro ente, di un programma di servizio civile finanziato dallo Stato?.

Di qui la richiesta al ministro dell’Interno ?di intervenire per impedire ogni forma di propaganda legata al fascismo, alla sua apologia e se sia vero che all’interno dell’organizzazione politica giovanile di cui in premessa operino volontari del Servizio Civile Universale, in palese violazione della legge?.

