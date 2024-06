Fi: Tajani, ‘8/7 Consiglio nazionale, proporrò Osservatorio nazionale su autonomia’

MeteoWeb

Roma, 26 giu. (Adnkronos) – “L’8 luglio ci sarà il Consiglio nazionale di Forza Italia, dove ho invitato tutte le forze che ci hanno sostenuto in campagna elettorale, perchè il nostro progetto continua. Noi siamo il centro del centrodestra, noi siamo una forza rassicurante al centro dell’Europa, noi siamo il Ppe italiano. Al Cn porterò la proposta di organizzare un Osservatorio nazionale sull’attuazione dell’Autonomia differenziata di cui farà parte anche il ministro Casellati”. Da “settembre a ottobre”, invece, “ci saranno una serie di eventi e appuntamenti sul territorio” che culmineranno con i congressi comunali. In una conferenza stampa nella sede nazionale azzurra, Antonio Tajani indica il prossimi impegni del partito. La sua è una sorta di road map.

”Alla ripresa -sottolinea il ministro degli Esteri- ci sarà una 3 giorni del movimento giovanile che stiamo organizzando sulla Riviera romagnola, poi un grande evento di ripresa nazionale su proposte del presidente del Consiglio nazionale di Fi, Schifani, che faremo a Palermo. Poi la riunione di tutti i nostri eletti negli enti locali che si svolgerà in Umbria. A Napoli -annuncia il vicepremier- ci sarà una due giorni del Ppe e in Lombardia la riunione degli Stati generali dell’economia”.

