Fisco: procura Milano chiede archiviazione per ex amministratori Airbnb

Milano, 4 giu. (Adnkronos) – La procura di Milano ha chiesto l’archiviazione per i tre ex amministratori di Airbnb indagati per reati fiscali. Nei confronti del colosso della locazione, cha ha saldato il suo debito, era scattato un maxi sequestro per essersi sottratto “alla dichiarazione e al versamento (in qualità di sostituto d’imposta)” di ritenute per oltre 779 milioni di euro, sui canoni di locazione breve nel periodo 2017-2021.

La richiesta di archiviazione è dettata, secondo quanto si apprende, da una “norma incerta” che crea ‘confusione’ tra sostituto e responsabile d’imposta e dunque i titolari del fascicolo, i pm Giovanni Polizzi, Cristiana Roveda e Giancarla Serafini, hanno preferito chiedere l’archiviazione.

A decidere sulla richiesta della procura sarà la gip Angela Minerva. Nel novembre del 2023 la stessa giudice aveva disposto il sequestro per oltre 779 milioni nei confronti del colosso della locazione e di tre indagati per reati fiscali – Patrick Clarke Dermot, Mary Hassel Aisling e Killian Francis Pattwell -, che avevano rivestito cariche di amministrazione all’interno dell’impresa estera negli anni dal 2017 al 2021.

