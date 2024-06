Francia: Bardella annuncia accordo, ‘decine deputati repubblicani sostenuti dal Rn’

MeteoWeb

Gaza, 11 giu. (Adnkronos) – Il presidente di Rassemblement National (Rn), Jordan Bardella, ha annunciato a France 2 ?che ci sarà un accordo in queste elezioni legislative? tra Rn e i repubblicani. Bardella ha assicurato che ?decine? di deputati della Lr saranno ?investiti? o ?sostenuti? dalla Rn.

?Per vincere queste elezioni legislative ho voluto costruire un progetto di maggioranza per il Paese, ho quindi lanciato un appello a tutti i gruppi politici patriottici attorno al Rassemblement National che vogliono venire e contribuire a questa maggioranza?, ha dichiarato Bardella.

