G7: Calovi (Fdi), ‘Italia faro in dinamiche internazionali’

Roma, 15 giu. (Adnkronos) – ?Il G7 che si è appena concluso è stato un vertice di estremo successo in cui l?Italia ha giocato un ruolo da protagonista assoluto. I molti temi inseriti nel documento finale da tempo caratterizzano l?agenda del Governo Meloni e questo è segno di come il nostro Paese sia un faro nelle dinamiche internazionali”. Lo afferma Giangiacomo Calovini, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Esteri alla Camera.

“Dall?incondizionato sostegno all?Ucraina, alla necessità di adottare nuove politiche sulla gestione dell?immigrazione -aggiunge- vi è stata una convergenza frutto dell?importante lavoro diplomatico di Palazzo Chigi. Infine vi è da sottolineare come, tra i tanti temi toccati, il Piano Mattei sia stato oggetto di molti approfondimenti e apprezzato da molteplici nazioni che, vista anche la presenza dei tanti leader africani, viene considerato come un concreto progetto di crescita per il continente africano?.

