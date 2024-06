G7: Guterres, ‘opportunità per fare progressi su Ucraina, Gaza, clima e Ia’

MeteoWeb

Roma, 13 giu. (Adnkronos) – La pace in Ucraina può arrivare solo rispettando il principio dell’integrità territoriale, quindi Putin deve rinunciare alle conquiste. L’Onu è pronta a dare un contributo a Gaza per garantirne governo e stabilità. Il G7 deve accelerare le iniziative sul clima. Quanto alle migrazioni, il Piano Mattei può servire, a patto che l’Italia non dimentichi come sia “essenziale distinguere tra rifugiati e migranti”. Sono le sollecitazioni del segretario generale dell’Onu Antonio Guterres in un’intervista a Repubblica sugli obiettivi del G7.

“Il G7 è un’importante opportunità per fare progressi su questioni chiave, dalla crisi climatica agli sforzi verso una migrazione sicura, creando slancio per la riforma delle istituzioni globali e concordando principi che governino l’intelligenza artificiale – afferma Guterres -. Sul clima, la finestra d’azione si sta rapidamente chiudendo e i maggiori inquinatori – G7 e G20 – hanno la responsabilità di andare più lontano e più velocemente. Devono fissare obiettivi ambiziosi per ridurre le emissioni; eliminare gradualmente l’uso dei combustibili fossili; aumentare i finanziamenti per l’adattamento e il fondo Loss and Damage. Dovrebbero inoltre fornire competenze tecniche ai Paesi in via di sviluppo per favorire la loro transizione. A sostegno di ciò serve cambiare l’architettura finanziaria internazionale, che è obsoleta, disfunzionale e ingiusta”.

“Un’altra area che metterò in evidenza è l’intelligenza artificiale che sta rapidamente diventando una questione centrale di governance – prosegue il capo delle Nazioni Unite – Le tecnologie superano la regolamentazione. Vengono lanciate praticamente senza riguardo per le conseguenze. E infiammano le tensioni esistenti, concentrando la ricchezza e contribuendo al divario digitale”.

