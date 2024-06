Giappone: Banca Mondiale taglia stime crescita al 0,7% nel 2024

MeteoWeb

Tokio, 12 giu. (Adnkronos/Xinhua) – La Banca Mondiale ha tagliato le previsioni di crescita economica del Giappone per il 2024, portandole allo 0,7% dallo 0,9%, mentre ha alzato le previsioni di crescita globale per l’anno in corso al 2,6% dal 2,4%, secondo quanto riportato dai media locali. Le previsioni di crescita del Giappone sono scese di 0,2 punti percentuali rispetto alla precedente stima di gennaio, a causa di una crescita fiacca dei consumi e di un rallentamento delle esportazioni, oltre che di una battuta d’arresto nella crescita della domanda da parte dei turisti stranier, sottolinea ‘ultimo rapporto della Banca Mondiale sulle prospettive economiche globali. Nel frattempo, l’economia globale eviterebbe il terzo calo consecutivo della crescita del Pil reale dopo il grande balzo post-pandemia del 2021, con una crescita del 2024 che si stabilizzerebbe al 2,6%, invariata rispetto al 2023, secondo il rapporto.

