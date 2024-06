Governo: Bonelli, ‘portavoce Lollobrigida si dimetta subito’

MeteoWeb

Roma, 7 giu (Adnkronos) – “Sono sconvolgenti le rivelazioni emerse dall’inchiesta sull’omicidio di Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolik, che mettono in luce le chat tra Paolo Signorelli, attuale portavoce del Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, e lo stesso Piscitelli”. Lo dice il deputato di AVS e portavoce di Europa Verde Angelo Bonelli.

“In queste conversazioni, Signorelli e Piscitelli si scambiano commenti antisemiti, esprimono ammirazione per i terroristi dell?eversione nera e celebrano l’assoluzione di noti criminali. Questa è l’ennesima conferma dell’infiltrazione di elementi neofascisti e antisemiti negli ambienti governativi. Signorelli deve dimettersi subito dal suo incarico di portavoce del Ministro Lollobrigida”, prosegue.

“La presenza di individui con queste convinzioni nella sfera governativa è inaccettabile e rappresenta un grave pericolo per la nostra democrazia. Questo episodio non può essere sottovalutato né minimizzato. È il riflesso della corta neofascista che sostiene Giorgia Meloni. La nostra Repubblica si fonda sui valori dell’antifascismo, ed è nostro dovere proteggerla da qualsiasi rigurgito neofascista e antisemita. L?antisemitismo e il neofascismo non hanno posto nella nostra Repubblica antifascista?, conclude Bonelli.

