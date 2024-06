Governo: sottosegretario Mantovano visita strutture comunità Giovanni XXIII

MeteoWeb

Roma, 28 giu. (Adnkronos) – Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, si è recato in visita a due strutture della Comunità Giovanni XXIII, accompagnato da don Aldo Buonaiuto: il Villaggio della Gioia di Villafranca Forlì, sede di case famiglia che accolgono donne e bambini con varie problematiche, soprattutto di gravi disabilità, e la Comunità terapeutica di Fornò per persone con problemi di dipendenze, nel Santuario della Madonna delle Grazie. Presente tra gli altri, con ospiti e operatori, Matteo Fadda, presidente della Comunità Giovanni XXIII.

Gli incontri -riferisce un comunicato- seguono quello del novembre scorso nella Casa delle Nuvole, sempre parte della rete fondata da don Oreste Benzi. Don Aldo ha evidenziato al sottosegretario Mantovano come l’impegno della Comunità segua una chiamata, una vocazione evangelica. Il sottosegretario ha espresso forte interesse, apprezzamento e assicurato l’impegno del Governo per sostenere questi progetti di concreta attenzione verso le persone con difficoltà, spesso vittime dell’indifferenza.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.