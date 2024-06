Incidente Pioltello: pm, ‘vicenda grave, da giorni scintille per problemi giunto’

MeteoWeb

Milano, 18 giu. (Adnkronos) – “Una vicenda grave con tre persone morte e oltre 200 feriti, un quadro di ricostruzione complesso che coinvolge una delle maggiori aziende italiane delle infrastrutture ferroviarie”. Inizia così la requisitoria del pm Leonardo Lesti che, insieme alla collega Maura Ripamonti, sta ricostruendo in aula, davanti ai giudici del tribunale di Milano, l’incidente di Pioltello del 25 gennaio del 2018, quando un treno regionale uscì dai binari. Sul banco degli imputati l’ex amministratore delegato di Rfi Maurizio Gentile, a processo con altri tra ex dirigenti, dipendenti e tecnici di Rfi, che devono rispondere, a vario titolo, di disastro ferroviario colposo, omicidio colposo e lesioni colpose.

Nella ricostruzione degli inquirenti, dall’ispezione della sede ferroviaria “viene accertato sul binario una rottura della superficie della rotaia” che diventerà il ‘punto zero’ per l’inchiesta. Quello spezzone che manca, circa 23 centimetri, sbalzato a “diversi metri di distanza” è per la procura – in aula vengono mostrate alcune foto del tratto ferroviario di Pioltello – la causa del deragliamento e grazie a una telecamera che punta sul tratto ferroviario emerge che “I problemi che stava dando quel giunto duravano da qualche giorno: al passaggio del treno si generavano scintille, le prime scintille già a partire dal 17 gennaio, proseguono e aumentano intensità e frequenza” con l’incremento dell’erosione del giunto.

Il giorno del deragliamento mortale “le scintille sono contenute al passaggio delle prime carrozze, poi c’è quasi una fiammata” mentre il convoglio viaggia a “140 chilometri l’ora”, infine “basta scintille” perché “il giunto è saltato” e le ultime carozze non viaggiano più sui binari. “Già sulla base dei primissimi accertamenti arriva quasi subito la certezza che l’ipotesi del deragliamento avviene al ‘punto zero’, sul tratto precedente non c’è infatti nessun danno” conclude Lesti.

