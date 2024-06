Infortuni: Fratoianni e delegazione Avs domani a corteo Latina

MeteoWeb

Roma, 21 giu. (Adnkronos) – Domani, 22 giugno, una delegazione di Alleanza Verdi e Sinistra guidata da Nicola Fratoianni, Ignazio Marino e Filiberto Zaratti parteciperà alla manifestazione indetta a Latina contro il caporalato e il lavoro nero.

?Nel ricordo di Satnan Singh, barbaramente abbandonato a morire dissanguato e con il braccio amputato chiuso in un sacchetto di plastica, e a fianco di tutti i lavoratori e le lavoratrici che si spaccano la schiena nei campi – hanno spiegato – saremo presenti a fianco della Cgil e delle associazioni che chiedono dignità, salute e sicurezza. Si tratta di un crimine gravissimo perché se assistito come avrebbe avuto diritto non avrebbe perso la vita e gli ottimi chirurghi italiani avrebbero potuto restituirgli anche l?uso del braccio”.

“Nel mondo dell?agricoltura esiste un fenomeno gigantesco di sfruttamento del lavoro, diremmo di schiavismo, nel quale prosperano le mafie: possibile che il Governo Meloni guardi senza alzare un dito e che il ministro Lollobrigida ieri non abbia speso una parola neanche per Satnan? Probabilmente, per essi un lavoro da schiavo pagato 4 euro è perfettamente compatibile con l?idea che il corpo si possa buttare e sostituirlo con un altro?.

