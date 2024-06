Ischia: abusivismo edilizio in spiaggia Maronti, sequestrato ristorante

MeteoWeb

Roma, 26 giu. (Adnkronos) – Abusivismo edilizio a Ischia, in una delle spiagge più note e suggestive della Campania. I carabinieri sono intervenuti questa mattina alla spiaggia dei Maronti, insieme al personale dell?Asl Napoli 2 Nord e al personale dell?ufficio tecnico del comune di Barano di Ischia, sequestrando un noto ristorante della zona. Scoperti in particolare lavori edilizi diversi rispetto alla scia presentata e compiuti in assenza di autorizzazione. Opere abusive effettuate in un?area sottoposta non solo a vincoli paesaggistici ma anche a vincoli sismici.

I carabinieri hanno trovato un muro di calcestruzzo di circa 10 metri quadrati e con gradini laterali sull?arenile demaniale, sulla scogliera era posizionata una pedana con staccionata in legno di 36 metri quadrati davanti il bar. Inoltre erano stati creati muri di contenimento con rivestimenti in pietra sulla terrazza solarium; su alcuni di questi era stato creato anche un terrazzo pavimentato con calcestruzzo di circa 52 metri quadrati. Scovato, infine, al piano terra nel locale cucina in un?area già sequestrata nel 2015 e tuttora in atto, un cunicolo cavato nel terrapieno di 12 metri quadrati dove era stata incassata una cella frigo. Dopo aver messo i sigilli, i carabinieri hanno denunciato per abusivismo edilizio e violazione dei sigilli 6 persone tra titolari dell?attività commerciale e dell’impresa edile.

